Solae Belgium in Ieper kwam vorig jaar in het nieuws toen bleek dat het verantwoordelijk was voor de vervuiling met triazool, een pesticiderest, in het waterwingebied De Blankaart in Diksmuide. De multinational aan de Zwaanhofweg in Ieper loost in de Ieperlee. Van daar gaat het water naar het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide. Vooral daar bleek de concentratie van pesticideresten in het drinkwater erg hoog.

De site zou in de loop van volgend jaar sluiten. De activiteiten zouden overgenomen worden door andere IFF-vestigingen. IFF heeft ook vestigingen in Brugge, Zeebrugge en Rekkem. Met de sluiting wil de groep “efficiënter en duurzamer” werken.

Eerst informatie- en consultatieproces

In een mededeling van het bedrijf staat ook: "Nu het informatie- en consultatieproces van start gaat, zet IFF zich in om open en te goeder trouw met de sociale partners in gesprek te gaan. De prioriteit van het bedrijf is om dit proces constructief en transparant te laten verlopen, terwijl de werknemers zo goed mogelijk worden ondersteund en iedereen met zorg, aandacht en respect wordt behandeld. Er worden pas beslissingen genomen na afloop van het informatie- en consultatieproces. ​ "