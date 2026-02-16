Sinds 2007 nodigt de stad Damme elke twee jaar iemand uit om het ambt van ‘stadsdichter’ waar te nemen. Na een aantal dichters was Roland Van De Velde in 2015 en 2016 de stadsbard van de Damme, waren Johan Six en Johan Rotsaert stadskunstenaars in 2017 en 2018, en was Roel Jacobus stadsfilosoof van 2019 tot 2021.

Sofie Dhaens is nu de tiende persoon die de rol van stadsdichter opneemt. De afgelopen twee jaar mocht schrijver Steven Desmet mee vorm geven aan de poëtische kant van Damme. Nu volgt in het rijtje van stadsdichters ook een stadszangeres.

Passie

Sofie ontdekte haar liefde voor zingen al als kind, samen met haar grootvader thuis en in de kerk van Lapscheure. Wat begon als een stille passie, kreeg een keerpunt toen ze op haar achttiende haar ouders verraste met een lied, waarna haar muzikale pad zich geleidelijk ontvouwde.

In 2011 leerde ze Damse zanger en gitarist Roland Van De Velde kennen, met wie ze sindsdien een hechte muzikale tandem vormt op onder meer huwelijken, afscheidsmomenten en concerten. Samen met een celliste en pianist treden ze ook op onder de naam ‘Zacht Kabaal’. Sofie volgt sinds 2015 zangles bij Mind The Voice en heeft daarnaast een grote liefde voor theater: ze is al meer dan twintig jaar actief bij KT Rostune. In het dagelijks leven werkt ze als communicatiemedewerker.

Zeer tevreden

“We zijn zeer tevreden met Sofie als nieuwe stadszangeres”, vertelt burgemeester Joachim Coens. “Zang staat de komende jaren hoog op onze agenda, met Dammuzement, de creatie van een stedelijke fanfare, Dammuze en meer. De rol van stadsdichter invullen als stadszangeres sluit daar mooi bij aan. We kijken uit naar vele mooie, integere en oprechte aanvullingen die Sofie onze evenementen zal geven.”

