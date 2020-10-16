Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Het is Week van de Vrijwilliger. Wevelgem is verkozen tot de gemeente met de beste inzet op dat vlak. In de sociale kruidenier Pit en Boon in Gullegem zijn bijvoorbeeld tientallen vrijwilligers aan de slag. Mensen die het financieel moeilijker hebben, kunnen er aan een verminderde prijs winkelen na doorverwijzing vanuit het Sociaal Huis.
Geert Deruddere werkt al anderhalf jaar als vrijwilliger bij sociale kruidenier Pit en Boon in Gullegem. Hij beslist om er te werken zodra hij met pensioen is, zodat hij niet in een zwart gat belandt en omdat hij graag mensen helpt. Geert Deruddere: “Je voelt dat de mensen heel dankbaar zijn dat ze van zo'n systeem kunnen genieten. Je ziet alleen maar blije gezichten en daarvoor doen we het ook. Ik ben blij als ik iets kan doen voor de medemens. Dat geeft me ook een goed gevoel. We hebben ook een hechte groep die goed met elkaar overeenkomt.”
Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen bij Pit en Boon goedkoper winkelen. De producten komen onder meer van Voedselbank West-Vlaanderen en Food Act 13, organisaties die zich inzetten tegen armoede. Ook Carine, de vrouw van Geert, helpt er als vrijwilliger. Carine Desmet: “We hebben hier alle noodzakelijke voeding, we hebben zuivelproducten, charcuterie, dagschotels. We hebben ook groenten en fruit, we hebben een rek met Colruytproducten.”
"Prijs is eigenlijk opgedragen aan vrijwilligers zelf"
Bij Pit en Boon werken tientallen vrijwilligers, maar in totaal heeft Wevelgem er duizenden. De burgemeester is trots. Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem: “Vrijwilligerswerking is altijd een win-win. Je doet iets voor een ander. Je helpt andere mensen, maar eigenlijk help je in zekere zin ook jezelf. Door je in te zetten voor een ander, doe je eigenlijk ook iets waar je jezelf goed bij voelt. We zijn trots op de mensen die zich iedere dag inzetten. De prijs is eigenlijk aan hen opgedragen.”