Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen bij Pit en Boon goedkoper winkelen. De producten komen onder meer van Voedselbank West-Vlaanderen en Food Act 13, organisaties die zich inzetten tegen armoede. Ook Carine, de vrouw van Geert, helpt er als vrijwilliger. Carine Desmet: “We hebben hier alle noodzakelijke voeding, we hebben zuivelproducten, charcuterie, dagschotels. We hebben ook groenten en fruit, we hebben een rek met Colruytproducten.”

"Prijs is eigenlijk opgedragen aan vrijwilligers zelf"

Bij Pit en Boon werken tientallen vrijwilligers, maar in totaal heeft Wevelgem er duizenden. De burgemeester is trots. Jan Seynhaeve, burgemeester Wevelgem: “Vrijwilligerswerking is altijd een win-win. Je doet iets voor een ander. Je helpt andere mensen, maar eigenlijk help je in zekere zin ook jezelf. Door je in te zetten voor een ander, doe je eigenlijk ook iets waar je jezelf goed bij voelt. We zijn trots op de mensen die zich iedere dag inzetten. De prijs is eigenlijk aan hen opgedragen.”