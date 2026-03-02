Sociaal woonproject in Kortrijk krijgt nationale en internationale waardering
©Stijn Bollaert
Het sociaal woonproject van woonmaatschappij SW is genomineerd voor de allereerste Vlaamse Architectuurprijs. De prijs richt zich op kwalitatieve architectuur met een maatschappelijke meerwaarde. Ook voor twee internationale prijzen krijgt het een nominatie.
Sociale woningbouw kan ook innoverend zijn, zo toont het project. In de 31 diverse wooneenheden krijgen oude materialen zoals bakstenen en dakpannen een tweede leven in de nieuwbouw zodat die aansluit op de omgeving.
Bij de twintig nominaties voor de Vlaamse Architectuurpijs zijn met Brusk in Brugge, Abby in Kortrijk, en het visserijmuseum in Koksijde ook drie West-Vlaamse musea genomineerd. In de categorie Zorg kreeg ook zorgwoning Duinhelm in Oostende een nominatie.
Kate Baert
Robbe Temmerman