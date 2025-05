Voortaan zullen de werken al kunnen starten zodra de subsidie wordt aangevraagd. De vereenvoudigde procedure geldt zowel voor nieuwe dossiers als voor dossiers die al in behandeling zijn. Zo wordt de wachtlijst ingekort en kunnen lokale besturen en kerkbesturen sneller met hun project van start gaan.

"Met deze administratieve vereenvoudiging geven we vanuit Vlaanderen het signaal dat we vertrouwen hebben in de lokale besturen en hen willen ontlasten van overmatige regeldruk," zegt Crevits, "zodat de focus kan gaan naar concrete uitdagingen en projecten in hun gemeente of stad. Dit jaar nog moet elke gemeente in overleg met haar kerkfabrieken ook een kerkenbeleidsplan opmaken en goedkeuren, waarin de toekomstige her- en nevenbestemmingen van kerkgebouwen zijn opgenomen."