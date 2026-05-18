Omstaanders grepen meteen in en kregen de brand grotendeels onder controle met brandblussers van het nabijgelegen bedrijf Aveve. De brandweer moest enkel nog nablussen en het appartement ventileren.

De hitte veroorzaakte schade aan de ramen en binnenin is er sprake van roet. De brandweer onderzoekt of de woning bewoonbaar blijft.

Tijdens de interventie werden ook enkele katten en een hond veilig uit het appartement gehaald. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Enkele helpers kregen uit voorzorg zuurstof toegediend nadat ze rook hadden ingeademd.