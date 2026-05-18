28°C
Aanmelden
Nieuws
Tielt

Snel­le tus­sen­komst voor­komt zwa­re scha­de bij brand in Aarsele

Brand Aarsele

Deze middag is brand ontstaan op het terras van een appartement in de Hogehovenstraat in Aarsele bij Tielt. Dankzij het snelle optreden van de buurt bleef de schade beperkt en kon uitbreiding van het vuur worden voorkomen.

Omstaanders grepen meteen in en kregen de brand grotendeels onder controle met brandblussers van het nabijgelegen bedrijf Aveve. De brandweer moest enkel nog nablussen en het appartement ventileren.

De hitte veroorzaakte schade aan de ramen en binnenin is er sprake van roet. De brandweer onderzoekt of de woning bewoonbaar blijft.

Tijdens de interventie werden ook enkele katten en een hond veilig uit het appartement gehaald. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Enkele helpers kregen uit voorzorg zuurstof toegediend nadat ze rook hadden ingeademd.

Redactie
Brand woningbrand

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Plopsafile

Nieuwe verkeersaanpak rond Plopsaland werpt vruchten af
Pinksterdrukte

Drukte aan zee: Oostende activeert hitteplan en zet extra politie in voor pinksterweekend
Ongeval Sint Jan Ieper
Update

Fietser (78) in kritieke toestand na zware val in Sint-Jan bij Ieper
Brand Pittem

Snelle tussenkomst voorkomt grotere schade bij verdachte brand in Pittem
Politie

Twintiger opgepakt na brand in Oostende
Ongeval

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Aanmelden