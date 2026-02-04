12°C
Geha­te snel­heids­ca­me­ra uit de Rol­le­gem­se­straat in Bel­le­gem ver­huist naar deel­ge­meen­te Rollegem

Snelheidscontroles RIHO

illustratiebeeld

De snelheidscamera die tot het najaar van 2024 actief was in de Rollegemsestraat in Bellegem (Kortrijk) is verhuisd naar de Aalbeeksestraat in deelgemeente Rollegem. 

Vanaf 16 februari zal via de snelheidscamera overtredingen worden geregistreerd, verwerkt en zullen overtreders een boete in de bus ontvangen. Deze week ontvangen de omwonenden een brief met toelichting over de snelheidscamera. 

Op basis van snelheidsmetingen, snelheidscontroles en ongevallenstatistieken van de politiezone VLAS, werd de Aalbeeksestraat in Rollegem geselecteerd. In de lange verbindingsweg met een dubbelrichtingsfietspad werden in 2024 tot 2.200 voertuigen per dag gemeten, waarvan 13 procent overtredingen. De flitspaal zal snelheidscontroles uitvoeren in beide richtingen.

Boetes

De maximumsnelheid in de Aalbeeksestraat is 50 km/u. Wie een overtreding begaat van minder dan 20 km/u boven de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u, krijgt een boete tussen 53 en 163 euro afhankelijk van de gereden snelheid. Wie een overtreding begaat gelijk aan of meer dan 20 km/u boven de maximum toegelaten snelheid van 50 km/u, wordt via justitie gesanctioneerd. 

