Na het aangekondigde voornemen om de fabriek te sluiten, bereikten directie en sociale partners een overeenkomst over een sociaal plan. Dat voorziet onder meer in ontslagvergoedingen, begeleiding naar nieuw werk en bijkomende ondersteunende maatregelen voor de betrokken werknemers.

“We bedanken de vakbonden voor het constructieve overleg. Dit heeft geleid tot een sterke overeenkomst die het harde werk en de toewijding van onze medewerkers weerspiegelt,” zegt fabrieksmanager Nicolas Elleboudt. “Het management wil alle werknemers bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.”