Sluiting Villeroy & Boch-fabriek in Roeselare: akkoord over sociaal plan
Villeroy & Boch Group en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een sociaal plan voor de sluiting van de acrylfabriek in Roeselare. De informatie- en overlegfase is afgerond. De sluiting heeft gevolgen voor 61 werknemers en wordt tegen eind 2026 afgerond.
Na het aangekondigde voornemen om de fabriek te sluiten, bereikten directie en sociale partners een overeenkomst over een sociaal plan. Dat voorziet onder meer in ontslagvergoedingen, begeleiding naar nieuw werk en bijkomende ondersteunende maatregelen voor de betrokken werknemers.
“We bedanken de vakbonden voor het constructieve overleg. Dit heeft geleid tot een sterke overeenkomst die het harde werk en de toewijding van onze medewerkers weerspiegelt,” zegt fabrieksmanager Nicolas Elleboudt. “Het management wil alle werknemers bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren.”
Ook vakbonden 'gematigd positief'
Ook de vakbonden reageren gematigd positief. “Hoewel we de beslissing betreuren en zwaar meevoelen met de werknemers, kunnen we stellen dat er een evenwichtig en fair sociaal plan is afgesloten,” zegt Yves Allewaert van ABVV-Metaal. Volgens ACV-CSC Metea is er aandacht voor gelijke behandeling: “Het plan voorziet in eenzelfde aanpak voor arbeiders en bedienden en houdt rekening met de anciënniteit,” aldus Wayne Heernaert.
De sluiting van de acrylfabriek past binnen een strategische heroriëntatie van de Villeroy & Boch Group na de overname van Ideal Standard in 2024. In totaal verliezen 61 werknemers in de productiefaciliteit hun job. Medewerkers in commerciële of centrale functies worden niet getroffen. De overige werknemers zouden na de sluiting worden overgeplaatst naar een andere locatie, die later wordt vastgelegd.