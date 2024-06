De Brugse deelgemeente Sint-Pieters is op 28 februari rond 3 uur 's nachts opgeschrikt door een explosie aan een voordeur in de Blauwe Poort. De getroffen woning en de woning van de buren liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Dankzij verder onderzoek kreeg de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie enkele verdachten in het vizier.

Begin april werden drie jonge Brusselaars opgepakt en vervolgens aangehouden door de onderzoeksrechter.