De plannen van Elia voor het hoogspanningstraject Ventilus vallen niet in goede aarde bij de betrokken bedrijven langs het tracé. Dat is onder meer het geval langs de E403, waar (samen met het stuk in Lendelede, red.) 60 nieuwe pylonen moeten komen. Skyline Communications uit Izegem is boos op de Vlaamse Overheid: "Er is nog steeds geen enkel overleg geweest, ook nu vallen we weer uit de boot voor compensaties."