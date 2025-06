Gauthier en Maarten vormen al bijna tien jaar het collectief Skumic. Het duo schreef nu een aangrijpend nummer, na seksueel misbruik in de eigen familie van Gauthier. ‘Tegen Mij’, moet slachtoffers inspireren om te spreken én hulp te zoeken. Gauthier Deleersnijder, Skumic: “Ik zit zelf nog in een verwerking. Ik kan er niet zo over uitweiden, het is persoonlijk. Er zijn dingen gebeurd in mijn familie met heel dichte mensen. Zowel de dader als de slachtoffers zijn heel dichte mensen in mijn familie. Het is een heel persoonlijk verhaal. En daarom dat we ook via die weg willen tonen: als ik erover kan spreken, dan kunnen jullie dat ook.”