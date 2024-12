Segers was een volks figuur, die de wereldrecrods pinten tappen en pietjesbak achter zijn naam zette. Maar kijkers van Focus&WTV herinneren vooral zijn passage in de quiz Kwistet, bij Focus&WTV. Lorenzo Dejonghe trok toen door het centrum van Beernem op zoek naar quizkandidaten, en botste op het olijke duo. Het tv-fragment is zelfs het favoriete tv-moment van zanger Flip Kowlier: