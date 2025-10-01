Sint-Pieterskerk in Lo krijgt haar torenkruis terug
Onder grote belangstelling is donderdag het torenkruis van de Sint-Pieterskerk in Lo opnieuw op de toren geplaatst. Het kruis was er begin april afgehaald voor restauratie en kreeg intussen een grondige opknapbeurt.
Het spectaculaire hijswerk verliep donderdagvoormiddag vlekkeloos. Met een torenkraan werd het torenkruis, na een laatste inspectie met een drone, opnieuw op de kerktoren bevestigd. “De weersomstandigheden waren ideaal: bijna windstil en een stralend zonnetje”, zegt architect Chris Matthys, die de werken opvolgt. “Het terugplaatsen zelf duurde zo’n drie kwartier, maar het was precisiewerk.”
Tijdscapsule en torenhaan
Later worden ook nog de torenhaan en de bol teruggeplaatst. In die bol komt een tijdscapsule met brieven van kinderen, bouwplannen, een fles wijn en zelfs een antiek fototoestel. Op enkele leien werd bovendien een geheime aanwijzing gegraveerd die verwijst naar de plek waar een extra kistje zal worden verstopt.
“Het is een oude traditie om bij een restauratie zo’n tijdscapsule toe te voegen”, legt Matthys uit. “Wie de tekst op de leien vindt, zal ooit op zoek kunnen gaan naar het kistje en ontdekken hoe Lo er in 2025 uitzag.”
van links naar rechts Jacob Van Acker (coördinator Ruimte stad Lo-Reninge), architect Chris Matthys en Benoït Hanssens (projectleider Arthur Vandendorpe)