Later worden ook nog de torenhaan en de bol teruggeplaatst. In die bol komt een tijdscapsule met brieven van kinderen, bouwplannen, een fles wijn en zelfs een antiek fototoestel. Op enkele leien werd bovendien een geheime aanwijzing gegraveerd die verwijst naar de plek waar een extra kistje zal worden verstopt.

“Het is een oude traditie om bij een restauratie zo’n tijdscapsule toe te voegen”, legt Matthys uit. “Wie de tekst op de leien vindt, zal ooit op zoek kunnen gaan naar het kistje en ontdekken hoe Lo er in 2025 uitzag.”