De kinderen verwelkomden Sint-Maarten en zijn pieten met luid applaus toen hij hen in een open wagen toewuifde. “Ik probeer de kinderen iets bij te brengen: lief zijn tegenover elkaar, maar ook de boodschap van vriendelijkheid, respect en gehoorzaamheid meegeven. Dat blijft belangrijk,” vertelde Sint-Maarten.

De stoet eindigde bij het OC Zonnerad, waar de kinderen konden genieten van een interactief Sint-Maartensverhaal. Ook Pikachu, Stitch en de helden van Paw Patrol kwamen langs voor foto’s en knuffels.