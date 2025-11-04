14°C
Sint-Maar­ten maakt z’n intre­de in Zon­ne­be­ke: Lief, vrien­de­lijk en gehoor­zaam zijn tegen­over elkaar”

De Westhoek viert rond 11 november traditioneel Sint-Maarten. Zaterdagavond trok de Sint met een feestelijke stoet door Zonnebeke. Meer dan vierhonderd kinderen stapten mee in de Sint-Maartensstoet, een eeuwenoud gebruik dat nog steeds springlevend is in de regio rond Ieper.

De kinderen verwelkomden Sint-Maarten en zijn pieten met luid applaus toen hij hen in een open wagen toewuifde. “Ik probeer de kinderen iets bij te brengen: lief zijn tegenover elkaar, maar ook de boodschap van vriendelijkheid, respect en gehoorzaamheid meegeven. Dat blijft belangrijk,” vertelde Sint-Maarten.

De stoet eindigde bij het OC Zonnerad, waar de kinderen konden genieten van een interactief Sint-Maartensverhaal. Ook Pikachu, Stitch en de helden van Paw Patrol kwamen langs voor foto’s en knuffels.

Sint-Maarten
Sint-Maarten wordt vooral in de Westhoek als kindervriend gevierd. Elders in West-Vlaanderen moeten kinderen nog even wachten tot Sinterklaas begin december zijn intrede maakt. In sommige gemeenten, zoals Veurne, worden beide feesten gecombineerd: met Sint-Maarten krijgen de kinderen kleding en met Sinterklaas speelgoed.

