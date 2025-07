De herbestemming van de Sint-Jan-Baptistkerk in het centrum van Anzegem gaat een nieuwe fase in. Na de verwoestende brand in 2014 bleef enkel het stenen omhulsel overeind. De gemeente en Vlaanderen lagen jarenlang overhoop over de toekomst van het gebouw, maar bereikten uiteindelijk een compromis: het koor, de sacristie en de toren worden in originele staat hersteld, het schip wordt ingericht als binnentuin.