10 jaar later is de kerktoren volledig gerestaureerd. Het plafond is met een houten gewelf in zijn oorspronkelijk staat hersteld. Bovenaan de kerk is een nieuw uurwerk geïnstalleerd. Ook de hele binnenruimte onder het dak van de Romaanse toren is vernieuwd.

De restanten van het schip van de kerk worden nog altijd gestut, daar komt later een binnentuin.

Bekijk hieronder een reportage uit 2018, 4 jaar na de feiten: