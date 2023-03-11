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Tielt

Sint-Andries­zie­ken­huis in Tielt opnieuw erkend als regi­o­naal traumacenter

Spoed Sint Andriesziekenhuis

Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt is opnieuw erkend als regionaal traumacentrum voor zwaargewonde slachtoffers van ongevallen. Het ziekenhuis voldoet nog steeds aan de normen van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) en behoudt dus de accreditatie.

In 2023 behaalde het Sint-Andriesziekenhuis voor het eerst een erkenning van de DGU. Die erkenning garandeert dat patiënten met ernstige letsels 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 kunnen rekenen op gespecialiseerde en multidisciplinaire zorg.

Strenge kwaliteitsbewaking

Om de accreditatie te behouden, wordt het volledige traject van de traumapatiënt regelmatig geëvalueerd volgens strikte internationale kwaliteitscriteria. Tijdens een uitgebreide audit op 18 juni bevestigde DGU dat de aanwezige expertise, organisatie, en samenwerking tussen disciplines in het ziekenhuis voldoende was om de erkenning te behouden. “Deze heraccreditatie is het resultaat van gedeelde inzet en expertise over het volledige zorgtraject heen”, vertelt dr. Sophie Vandeplassche, diensthoofd spoedgevallen en coördinator van het regionaal traumacentrum

Deze heraccreditatie is het resultaat van gedeelde inzet en expertise over het volledige zorgtraject heen

dr. Sophie Vandeplassche - diensthoofd spoedgevallen
Niels Jonckheere
Sint-Andriesziekenhuis

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