Strenge kwaliteitsbewaking

Om de accreditatie te behouden, wordt het volledige traject van de traumapatiënt regelmatig geëvalueerd volgens strikte internationale kwaliteitscriteria. Tijdens een uitgebreide audit op 18 juni bevestigde DGU dat de aanwezige expertise, organisatie, en samenwerking tussen disciplines in het ziekenhuis voldoende was om de erkenning te behouden. “Deze heraccreditatie is het resultaat van gedeelde inzet en expertise over het volledige zorgtraject heen”, vertelt dr. Sophie Vandeplassche, diensthoofd spoedgevallen en coördinator van het regionaal traumacentrum