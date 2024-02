Nathalie Sander is 40, en begon na haar opleiding op de dienst Interne Geneeskunde en Oncologie in het ziekenhuis van Tielt. "Na het overlijden van mijn oma heb ik mij bijgeschoold tot Palliatief – pijn en comfortzorg referente," zegt ze. "Mijn hart lag bij de oncologische en palliatieve patiënten. Ik wilde alles proberen om hun comfort te verhogen zodat hun laatste dagen zo mooi mogelijk konden zijn."

In 2016 stapte ze over naar de pijnkliniek, "om een meerwaarde te kunnen bieden zodat de mensen geen pijn of toch een verbetering van hun pijn kunnen hebben, want comfort en quality of life is toch heel belangrijk in het leven."