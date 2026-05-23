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Kortrijk

Silo­brand in Kort­rijk: brand­weer blust op gro­te hoog­te, extra tank­wa­gens opgeroepen

Brand stasegem

© Beeld: STB-COPTER

In Kortrijk is brand uitgebroken in een silo van een bedrijf aan de Visserskaai. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Niemand raakte gewond.

Het vuur brak uit rond 15u. Volgens de woordvoerder van Brandweer Fluvia is brand uitgebroken in de silo en wellicht aan een machine. De rookpluim aan de silo is van ver te zien. 

De brandweer moet het vuur blussen op grote hoogte. Extra tankwagens worden opgeroepen.

KIJK: Zo ziet de silobrand er uit vanuit de lucht (beelden: STB-COPTER):

Brand stasegem2
Redactie
Brand

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