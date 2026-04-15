Woensdagochtend moest Herman zich voor die inbreuk voor de Brugse politierechtbank verantwoorden. Meester Omar Souidi legde uit dat zijn cliënt pas bijna vijf maanden later lucht kreeg van de snelheidsovertreding. Volgens de verdediging was het op dat moment echter onmogelijk om nog te achterhalen wie in Damme tegen de lamp was gelopen. De wagen werd immers niet enkel door het personeel, maar ook door zijn kinderen gebruikt. Ondertussen werd wel een systeem op poten gezet om dergelijke problemen voortaan te vermijden. In die omstandigheden stuurde meester Souidi aan op opschorting van straf.

De politierechter veroordeelde Sergio Herman uiteindelijk tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan 2.800 euro met uitstel.