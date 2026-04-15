Sergio Herman veroordeeld omdat hij niet meedeelde wie snelheidsovertreding maakte
De Brugse politierechter heeft Sergio Herman (55) woensdag veroordeeld tot 3.200 euro boete, waarvan 400 euro effectief. De Zeeuwse chef-kok deelde niet mee wie achter het stuur zat toen een wagen van zijn bedrijf geflitst werd.
De feiten speelden zich op 1 maart 2025 af tijdens wegenwerken in Damme. Een voertuig werd geflitst aan een snelheid van 110 kilometer per uur, terwijl 50 kilometer per uur daar toen de toegelaten maximumsnelheid was. De wagen bleek op naam van de firma van Sergio Herman te staan. Daarom moest de ondernemer laten weten wie op dat moment met het voertuig reed, maar daar kwam dus blijkbaar niets van in huis.
"Onmogelijk te achterhalen"
Woensdagochtend moest Herman zich voor die inbreuk voor de Brugse politierechtbank verantwoorden. Meester Omar Souidi legde uit dat zijn cliënt pas bijna vijf maanden later lucht kreeg van de snelheidsovertreding. Volgens de verdediging was het op dat moment echter onmogelijk om nog te achterhalen wie in Damme tegen de lamp was gelopen. De wagen werd immers niet enkel door het personeel, maar ook door zijn kinderen gebruikt. Ondertussen werd wel een systeem op poten gezet om dergelijke problemen voortaan te vermijden. In die omstandigheden stuurde meester Souidi aan op opschorting van straf.
De politierechter veroordeelde Sergio Herman uiteindelijk tot een geldboete van 3.200 euro, waarvan 2.800 euro met uitstel.