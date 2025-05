"Vakantiegevoel en ontspanning zijn belangrijk voor iedereen, ook voor wie minder mobiel is of zorg nodig heeft", zegt Renaat Vandenbulcke, schepen van Zorg in Menen. "Met Camping Dichtbij brengen we de vakantie gewoon naar onze mensen."

De deelnemers kunnen genieten van buitenlucht, spelletjes en zelfs overnachten in tenten. Het park krijgt alles wat bij kamperen hoort: tentjes, zitplaatsen en een gezellige sfeer. Vandenbulcke benadrukt ook de goede samenwerking tussen de zorgdiensten: "Het is fijn om te zien hoe onze diensten dit samen mogelijk maken."