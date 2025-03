Het W-Festival, een muziekfestival in Oostende, ging in augustus vorig jaar failliet. Dit betekende meteen het einde van het evenement, ondanks de verkoop van 15.000 tickets. Wat er met die inkomsten is gebeurd, blijft onduidelijk.

De organisatie van het festival schreef destijds op haar website dat het faillissement onvermijdelijk was. “Corona, het faillissement van onze ticketprovider en een tegenvallende ticketverkoop voor 2024 dwingen ons tot deze beslissing”, klonk het.