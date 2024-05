De aanhangwagen, met een kostprijs van 12.000 euro, werd op 4 augustus 2022 gestolen aan het bedrijf in Spiere-Helkijn. Normaal staat de aanhangwagen altijd in de loods, maar omdat die te vol stond, parkeerde zaakvoerder Hans hem voorlopig buiten. Op de bewakingsbeelden van toen is duidelijk te zien hoe een man ’s morgens vroeg met gedoofde lichten komt aangereden, zich voor de aanhangwagen parkeert, hem aankoppelt en wegrijdt. Het ganse incident duurde nauwelijks 10 minuten.