Schooltjes in Avelgem zijn de meest verkeersveilige van de provincie
't Schoolke Rugge in Avelgem en De Buitenkans in Bossuit winnen dit jaar de verkeerscampagne Veilig Naar School van gouverneur Decaluwé. Ze mogen zich de Meest Verkeersveilige School van de provincie noemen, maar ze vallen ook in de prijzen.
Verkeersveiligheid is één van de speerpunten van gouverneur Carl Decaluwé, hij organiseert daarom al jaren de zoektocht naar de meest verkeersveilige scholen van onze provincie. Ook de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen werkt er aan mee.
De leerlingen moesten hun theoretische kennis van de verkeersregels bewijzen, maar ze lieten zich ook opmerken door hun innovatieve aanpak voor een verkeerscampagne.
De leerlingen krijgen naast een award ook een mooie prijs: ze mogen met de hele klas naar pretpark Bellewaerde en ze krijgen 500 euro budget voor projecten rond verkeersveiligheid.