De leerlingen moesten hun theoretische kennis van de verkeersregels bewijzen, maar ze lieten zich ook opmerken door hun innovatieve aanpak voor een verkeerscampagne.

De leerlingen krijgen naast een award ook een mooie prijs: ze mogen met de hele klas naar pretpark Bellewaerde en ze krijgen 500 euro budget voor projecten rond verkeersveiligheid.