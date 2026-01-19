Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op de N58 in Rekkem, bij Menen, is deze ochtend een schoolbus volledig in brand gevlogen. De chauffeur merkte het vuur tijdig op en kon de bus veilig verlaten. Niemand raakte gewond, maar de bus ging volledig in vlammen op.
Rond 8.30 uur zag de buschauffeur rook en vuur onder de motorkap van zijn voertuig. Hij zette de bus meteen langs de kant van de weg en bracht zichzelf in veiligheid. Kort daarna sloegen de vlammen hoog uit het motorblok en stond de bus volledig in brand.
De brandweer kwam snel ter plaatse en begon onmiddellijk te blussen. Het voertuig was op dat moment leeg; de kinderen waren eerder al op school afgezet. Dankzij het snelle handelen van de chauffeur kon de brand niet overslaan naar andere voertuigen en een nabijgelegen tankwagen.
De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar volgens de brandweer ontstond het vuur aan de voorzijde van het voertuig, bij het motorblok. Na langdurig nablussen werd de uitgebrande bus uiteindelijk getakeld naar een depot.
Tijdens de interventie was de N58 tussen LAR en de Dronckaertstraat volledig afgesloten voor het verkeer.