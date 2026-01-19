Rond 8.30 uur zag de buschauffeur rook en vuur onder de motorkap van zijn voertuig. Hij zette de bus meteen langs de kant van de weg en bracht zichzelf in veiligheid. Kort daarna sloegen de vlammen hoog uit het motorblok en stond de bus volledig in brand.

De brandweer kwam snel ter plaatse en begon onmiddellijk te blussen. Het voertuig was op dat moment leeg; de kinderen waren eerder al op school afgezet. Dankzij het snelle handelen van de chauffeur kon de brand niet overslaan naar andere voertuigen en een nabijgelegen tankwagen.