“Dankzij Ter Strepe bieden we in Middelkerke al bijzonder secundair onderwijs aan. Het ontbreken van een reguliere middelbare school ervaren we al een tijdje als erg nadelig”, zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker.

“We zijn een gemeente van bijna 20.000 inwoners, dan vind ik het erg jammer dat lokale kinderen voor algemeen secundair onderwijs buiten onze gemeente moeten. In Middelkerke doen we meer dan mooie gebouwen en straten aanleggen. We zijn het aan onze stand verplicht om secundair onderwijs aan te bieden. Dankzij de samenwerking met Scholengroep Stroom vullen we nu gedeeltelijk dat hiaat.”