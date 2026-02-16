12°C
Schepenen plaatsen meiboom op hoogste punt van nieuwe woonproject op vroegere site van koffiebranderij Bruynooghe in Kortrijk

Op het hoogste punt van het nieuwe woonproject op de vroegere site van koffiebranderij Bruynooghe in Kortrijk werd een meiboom geplaatst door buurtontwikkelaar Matexi, en schepenen Hannelore Vanhoenacker en Wout Maddens. Het plaatsen van een meiboom op het hoogste punt is een eeuwenoude traditie die symboliseert dat de gebouwen zo stabiel, groot en duurzaam mogen worden als een boom.

Tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai ontwikkelt buurtontwikkelaar Matexi zeventien huizen, 57 appartementen, een commerciële ruimte en een nieuw buurtpark. De bouw ging eigenlijk al in 2021 van start met een eerste fase van acht appartementen en commerciële ruimte aan de Minister Liebaertlaan. Vanaf 2023 kon het grote binnengebied aangepakt worden. Nu is de site in afwerking en bereikte Matexi het hoogste punt van de gebouwen. Alle huizen en appartementen worden voorzien van hernieuwbare energie dankzij zonnepanelen en een geothermisch verwarmingssysteem.

De Branderij Vlaanderenkaai

Van het voorheen volledig verharde terrein heeft Matexi bijna 1/3 of zo’n 3.000 vierkante meter onthard. Die ruimte krijgt een publieke functie met groenaanleg, tien nieuwe bomen, een wadi, een fiets- en voetgangersdoorgang tussen beide straten, fietsenstalplaatsen, een ontmoetingsplaats met behoud van industriële spantenstructuur, en zitgelegenheden voor de buren. De invulling van het openbaar domein werd via verschillend buurtoverleg afgestemd op de noden en wensen van de buurtbewoners en toekomstige bewoners.

Bouwproject

