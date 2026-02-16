Tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai ontwikkelt buurtontwikkelaar Matexi zeventien huizen, 57 appartementen, een commerciële ruimte en een nieuw buurtpark. De bouw ging eigenlijk al in 2021 van start met een eerste fase van acht appartementen en commerciële ruimte aan de Minister Liebaertlaan. Vanaf 2023 kon het grote binnengebied aangepakt worden. Nu is de site in afwerking en bereikte Matexi het hoogste punt van de gebouwen. Alle huizen en appartementen worden voorzien van hernieuwbare energie dankzij zonnepanelen en een geothermisch verwarmingssysteem.

