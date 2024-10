Marleen Schillewaert-Vercruyce was 24 jaar lang schepen en OCMW-voorzitter, maar past voor de schepenambt in het nieuwe college van Lijst Burgemeester. Schillewaert-Vercruyce werd genoemd in een rechtszaak rond hacking in De Haan en dat dossier achtervolgt de schepen volgens Vandaele nog altijd.

"Marleen heeft in de verkiezingscampagne het beste van zichzelf gegeven en heeft zichzelf volledig weggecijferd voor onze groep. Toch zet ze nog een zeer goede score neer. Dat zij nog steeds achtervolgd wordt door de rechtszaak die dateert van twee legislaturen geleden, doet haar heel veel pijn."