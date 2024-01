Toen de socialisten hun naam wijzigden, richtte De Soete in De Haan de nieuwe partij ‘Samen Vooruit’ op, maar nu is de liefde voor de socialisten van Vooruit duidelijk bekoeld.

“De jurist in mij zegt dat ik juridische stappen kan nemen. Het staat allemaal mooi op papier. Het is afdwingbaar. Ik moet dat nog voorleggen aan mijn mensen die nu met mij naar de verkiezingen trekken, of ze zich nog met Vooruit willen associëren... ”

Of De Soete nu zelf de naam van haar lijst aanpast of een rechtszaak start tegen Vooruit, is nog niet beslist. De lokale Vooruit-afdeling wil nog niet reageren. Ze lijken voorlopig weinig onder de indruk.