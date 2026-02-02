Scandinavische studenten leren klauwverzorging bij West-Vlaamse boerderijen
Acht studenten uit Zweden en Denemarken volgen drie weken lang een Erasmusstage hoefverzorging bij het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) in Roeselare. Deze week lopen ze mee bij melkveehouders in West-Vlaanderen, waar ze leren hoe belangrijk correcte klauwverzorging is voor het comfort en de gezondheid van de dieren.
Acht Scandinavische studenten zijn drie weken te gast in het VABI in Roeselare voor de Erasmuscursus ‘Hoofcare Management’. De opleiding focust op het verzorgen en bijkappen van hoeven bij melkvee, een essentieel onderdeel van het dierenwelzijn en de melkproductie.
Deze week trekken de studenten naar melkveebedrijven in de regio om er praktijkervaring op te doen. In Vlamertinge helpt de Zweedse studente Freya Elmelid bij de hoefverzorging van een zesjarige koe die dagelijks bijna 70 liter melk produceert. Thuis in Zweden hebben haar ouders een bedrijf met negentig koeien.
“Ik ben erg blij dat ik hier mag komen. Ik had niet gedacht dat ik zoveel zelf zou mogen doen”, zegt Elmelid. “Het was al heel interessant.”
Praktijkervaring
Ook de landbouwers zelf zien het nut van de verzorging. “Het is heel belangrijk om dit minstens twee keer per jaar te doen, gewoon voor het comfort van de koeien”, zegt melkveehouder Jürgen Debaene.
Volgens het VABI komen de studenten speciaal naar Roeselare voor die praktijkervaring. “We zijn hier al tien jaar mee bezig”, zegt coördinator buitenlandse stages Pieter-Jan Vanhoutte. “We hebben een professioneel klauwverzorger in ons team die dat goed kan aanleren, en we hebben als enige school in Vlaanderen een specialisatie melkvee.”
Meteen oefenen op levende dieren
Voor de Deense studentes Pernille Andersen en Camilla Kastberg is het verschil met thuis opvallend. “In Denemarken leren we dit maar één dag, en dan nog op dode koeien,” zegt Andersen. “Hier mochten we al op de eerste dag oefenen op levende dieren.”
Kastberg vindt de buitenlandse ervaring een meerwaarde. “Je leert veel over landbouw door naar andere landen te gaan en te zien hoe zij het doen. Ik neem zeker dingen mee naar huis.”
Ook voor de West-Vlaamse studenten is het een leerrijke ervaring. “Je doet samen dingen met buitenlandse stagiairs en je leert zelf ook bij, zelfs je Engels gaat erop vooruit”, zegt VABI-student Henri Messely.
Voor de Scandinavische studenten zit de stage er bijna op. Over enkele weken trekken West-Vlaamse leerlingen zelf naar Scandinavië om er ervaring op te doen.