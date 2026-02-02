Deze week trekken de studenten naar melkveebedrijven in de regio om er praktijkervaring op te doen. In Vlamertinge helpt de Zweedse studente Freya Elmelid bij de hoefverzorging van een zesjarige koe die dagelijks bijna 70 liter melk produceert. Thuis in Zweden hebben haar ouders een bedrijf met negentig koeien.

“Ik ben erg blij dat ik hier mag komen. Ik had niet gedacht dat ik zoveel zelf zou mogen doen”, zegt Elmelid. “Het was al heel interessant.”