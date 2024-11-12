Sarah Palaisy uit Diksmuide bleek vergiftigd met methanol, dat is een giftig product dat onder meer als antivriesmiddel of als brandstof wordt gebruikt. Ook twee andere vrouwen bleken methanol in hun bloed te hebben, na een bezoek aan diezelfde zomerbar. Zij werden ziek, maar overleefden de vergiftiging. Sarah dus niet.

Uit het onderzoek achteraf bleek dat minstens één fles wodka in de Pulobar methanol bevatte. Ging het om slecht gestookte alcohol of ging het om kwaad opzet? Hoe raakte die methanol in de fles? Vragen waar nooit antwoorden op zijn gevonden. Geen antwoorden, en bijgevolg ook geen dader.

