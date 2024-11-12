7°C
Sarah (29) werd 8 jaar gele­den ver­gif­tigd in de Pulo­bar, maar zaak wordt gese­po­neerd wegens gebrek aan bewijzen

Familie2

Het onderzoek naar de vrouw die acht jaar geleden overleed nadat ze giftige wodka-sprite had gedronken in zomerbar Pulabar in Izegem, wordt stopgezet. De raadkamer seponeert het dossier wegens gebrek aan bewijzen. Er komt dus geen proces.

Sarah Palaisy uit Diksmuide bleek vergiftigd met methanol, dat is een giftig product dat onder meer als antivriesmiddel of als brandstof wordt gebruikt. Ook twee andere vrouwen bleken methanol in hun bloed te hebben, na een bezoek aan diezelfde zomerbar. Zij werden ziek, maar overleefden de vergiftiging. Sarah dus niet.

Uit het onderzoek achteraf bleek dat minstens één fles wodka in de Pulobar methanol bevatte. Ging het om slecht gestookte alcohol of ging het om kwaad opzet? Hoe raakte die methanol in de fles? Vragen waar nooit antwoorden op zijn gevonden. Geen antwoorden, en bijgevolg ook geen dader.

Pulobar
Nieuws

7 jaar na vergiftiging in Pulobar: parket wil dossier afsluiten, advocaat vraagt bijkomend onderzoek

Het dossier wordt nu dus geseponeerd, tot grote ontgoocheling van de familie van Sarah.

Familie1
Redactie
Vergiftiging Pulobar

