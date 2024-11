Zoveel geluk had een vrouw van 29 niet. Zij overleed in het ziekenhuis, door een grote hoeveelheid methanol in haar wodka. Uit onderzoek bleek dat minstens één fles wodka in de Pulobar een te grote dosis methanol bevatte. Ging het om slecht gestookte alcohol of ging het om kwaad opzet? Na zeven jaar heeft het parket nog altijd geen dader gevonden, het wil de zaak afsluiten.

Thomas Vandemeulebroucke, advocaat: “We zijn daar uiteraard niet mee akkoord en vragen daarin bijkomend onderzoek waardoor de zaak is geschorst. Dat betekent dat het opnieuw aan de onderzoeksrechter is om te oordelen of die bijkomende onderzoeksdaden moeten worden uitgevoerd of niet. Als de onderzoeksrechter niet akkoord is dat die onderzoeksdaden nuttig zijn om de waarheid aan het licht te brengen, dan kan hij daarop negatief antwoorden. En dan is het aan het Hof van Beroep om te oordelen of wij gelijk hebben of de onderzoeksrechter.”