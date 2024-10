Op de expo Sant2024 stellen ook 20 Brugse kunstenaars tentoon: winnaars van een tweejaarlijkse wedstrijd die Brugs talent in de kijker zet. Het werk van Ria Verhaeghe staat centraal. De kunstenares was ook juryvoorzitter. Arjan Vanmenen is dit jaar laureaat. Jan Verhaeghe, Cultuurcentrum Brugge: “Wat er bijzonder is aan Arjan is dat hij een zeer polyvalent kunstenaar is, die niet in één medium te vangen is. Hij maakt fantastische grafiek, kan goed tekenen en is ook een krak n het maken van straffe video's.”

Sant 2024 in het Belfort in Brugge loopt nog tot en met zondag 3 november.