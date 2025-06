Het nieuwe hitteplan geeft de politie de mogelijkheid om bij grote drukte het centrum af te sluiten voor inkomend verkeer. Maar voorlopig bleef die maatregel in de kast. "We zien een constante verkeersstroom vanuit de A11, maar die verloopt tot nu toe vlot," zegt korpschef Steve Desmet van de politiezone Damme/Knokke-Heist. "We houden de situatie nauwgezet in de gaten via onze commando room, waar we zowel het verkeer als de bezetting van parkings monitoren."