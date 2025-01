Rond 21.25 uur kreeg de brandweer een eerste melding van een brand aan het Leopoldplein in Nieuwpoort. Er was vuurwerk afgestoken waardoor er brand in de duinen ontstond. De brand bleef beperkt. Daarna bleef het rustig tot twee minuten voor middernacht, toen een vuilnisbak in brand stond door het smeulen van papier en karton. Dat voorval vond eveneens plaats in Nieuwpoort, deze keer in de Henegouwenstraat.

Om 00.22 uur en 00.28 uur waren er twee kleine branden in Ieper. De eerste was in het Astridpark aan de Blauweleliestraat door smeulende resten vuurwerk. De tweede kwam door vuurwerkdozen die vuur vatten tegen een bushalte in de Oudstrijderslaan.

In Vlamertinge moest de brandweer daarna uitrukken om een gekwetste hond op te halen in Vlamertinge en wat laer kwam er een melding binnen van een weggelopen hond in Dikkebus.

Om 1.30 uur intervenieerde de brandweer voor een laatste keer op het kruispunt van de Veurnestraat en Franslaan in Nieuwpoort. Daar stond ook een vuilbak in brand.