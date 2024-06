In het onderzoek naar de 'Rusthuismoorden' in Oostrozebeke zijn de DNA-stalen van zeven mannelijke medewerkers allemaal negatief. De stalen werden onderzocht nadat speurders op enkele verdachte insulinepennen een gemengd DNA-profiel was gevonden, zowel mannelijk als vrouwelijk. De onderzoeksrechter moet nu beslissen of hij ook de tientallen vrouwelijke medewerkers wil controleren.