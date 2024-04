Het DNA zal vergeleken worden met DNA dat is aangetroffen op verdachte insulinepennen die in het onderzoek in beslag zijn genomen. Uit onderzoek is gebleken dat er op die insulinepennen telkens genetisch materiaal voorkomt van een man en een vrouw.

Om de dader(s) te ontmaskeren, is beslist om die profielen te vergelijken met het DNA van het voltallige personeel en alle mensen die rechtstreeks toegang hebben tot het woonzorgcentrum, inclusief de kuisploeg. Wellicht komen de mannelijke verplegers als eerste aan de beurt.

Als dat onderzoek geen resultaat oplevert, zal de focus van de speurders zich volledig richten op de grotere groep vrouwen, die verbonden zijn aan het rusthuis.

Bij alle slachtoffers van de moorden en moordpogingen was een hypo vastgesteld, een plotse val in hun suikerspiegel als gevolg van een overdosis insuline. Geen van hen was diabetespatiënt, ze kregen dus ook geen insuline voorgeschreven. Ook bleek dat de insuline niet uit de apotheek van het rusthuis afkomstig was, maar van buitenaf was binnengebracht.

De drie dodelijke slachtoffers vielen allen in 2020. De moordpogingen liepen door tot in de zomer van 2021.