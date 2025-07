Eén van die bedrijven is een leverancier en hersteller van koffiemachines in Knokke-Heist. Stephanie Jorion, Hillewaert Belgium: “We zitten in een echte niche: de koffiebranche. De technische profielen die daar gekend zijn, daar heb je er niet veel van. We zijn echt op zoek naar mensen met kennis of mensen die zich willen engageren om opleidingen te volgen bij ons. En zo door te groeien naar servicemonteur.”

Binnenkort organiseren ze zelfs een jobdag. De opleiding en bijscholing gebeurt bij het bedrijf zelf. Bij Hillewaert werken zo’n 50 mensen. Hotels, ziekenhuizen, woonzorgcentra, maar ook muziekfestivals zijn klant.