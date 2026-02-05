Drie Oost-Vlaamse familieleden en een vastgoedverhuurder uit Oostende zijn onlangs veroordeeld, nadat de wooninspectie drie jaar geleden meerdere inbreuken vaststelde. Het pand was toen een opdeling van verschillende woningen, maar dat was niet correct vergund.

Van de rechter moet het gebouw terug naar de vroegere situatie zoals vergund. Zoniet dreigt de afbraak van het beschermde gebouw. De Roze Villa is van 1930, en was ooit weeshuis en vakantiekolonie.