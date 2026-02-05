10°C
Roze Vil­la straks onder de sloop­ha­mer? Terug naar situ­a­tie zoals vroeger”

Roze Villa Oostende 03

De Roze Villa in Raversijde blijkt met de sloophamer bedreigd.

Drie Oost-Vlaamse familieleden en een vastgoedverhuurder uit Oostende zijn onlangs veroordeeld, nadat de wooninspectie drie jaar geleden meerdere inbreuken vaststelde. Het pand was toen een opdeling van verschillende woningen, maar dat was niet correct vergund. 

Van de rechter moet het gebouw terug naar de vroegere situatie zoals vergund. Zoniet dreigt de afbraak van het beschermde gebouw. De Roze Villa is van 1930, en was ooit weeshuis en vakantiekolonie.

"We gaan als stad Oostende nooit een sloopvergunning geven voor dit pand."

Judith Ooms, schepen van stadsontwikkeling Oostende

De stad Oostende belooft dat ze er alles zal aan doen om het te redden en in ere te herstellen, liefst samen met de eigenaars.

De redactie

