Structurele oplossing in de maak

Deze bijkomende quick win maatregelen komen er in afwachting van een meer structurele oplossing waarbij het volledige kruispunt zal heringericht worden. Die studie is momenteel volop in uitvoering. Burgemeester Kris Declercq: “Elk ongeval raakt ons diep. We blijven daarom samen met AWV alles op alles zetten om het verkeer in onze stad veiliger te maken. Deze bijkomende ingrepen aan de rotonde zijn een belangrijke stap vooruit, in afwachting van een structurele herinrichting in 2027. Veilig fietsen moet in Roeselare vanzelfsprekend zijn.”