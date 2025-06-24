Rotonde aan Spillebad wordt een stuk veiliger: “snelle quick win-maatregelen”
Volgende week woensdag wordt de rotonde aan het Spillebad een stuk veiliger gemaakt. Het gaat om kleine quick win-ingrepen, in afwachting van grote structurele ingrepen. De rotonde in Roeselare is één van de grote zwarte punten in West-Vlaanderen. In juni was er nog een dodelijk ongeval.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start woensdag met de werken, en die zullen vermoedelijk tot eind november duren, wat enige hinder met zich zal meebrengen. Het gaat om bijkomende kleine ingrepen, op basis van de bevindingen van een team verkeersexperten Op basis van hun analyse worden nu deze bijkomende ingrepen uitgevoerd:
- Het autoverkeer wordt vanuit de Westlaan al vroeger op de busbaan gebracht. De huidige rijweg wordt hiervoor over 55 meter ingekort door middel van wegmarkeringen en paaltjes. Auto’s moeten nog steeds voorrang verlenen aan bussen wanneer ze de busbaan oprijden.
- De vlaggenmasten in de buurt worden weggenomen zodat er minder afleiding is bij het naderen van de rotonde en de verkeersborden beter zichtbaar zijn.
- Ook de groenaanplanting en het hekwerk in de middenberm op de Westlaan worden verwijderd om zo de zichtbaarheid op de rotonde te verhogen. De Stad Roeselare voert deze ingrepen uit. (1 op de kaart)
- Het vrijliggend fietspad in de Westlaan wordt afgebogen en haakser aangesloten op de rotonde. Zo krijgen fietsers komende uit de Westlaan een beter zicht op zowel de fietsers als het autoverkeer op de rotonde. (2 op de kaart)
- Fietsers komende uit de Meiboomlaan met bestemming centrum Roeselare moeten vandaag via het zebrapad aan het kruispunt Meensesteenweg-Heilig Hartstraat oversteken. In de praktijk rijden de fietsers gewoon rechtdoor naar de rotonde. Om dit te ontmoedigen komt er een verbodsbord voor fietsers en worden er bijkomende markeringen geplaatst op de Meiboomlaan. (3 op de kaart)
- Ter hoogte van het kruispunt Meensesteenweg-Heilig-Hartstraat komt er naast het bestaande zebrapad ook een fietsoversteek die met behulp van verhoogde middeneilanden wordt beveiligd. Fietsers moeten er schuin oversteken voor een betere zichtbaarheid. Ook het zebrapad wordt beveiligd met verhoogde middengeleiders in plaats van paaltjes en arceringen. (4 op de kaart)
Structurele oplossing in de maak
Deze bijkomende quick win maatregelen komen er in afwachting van een meer structurele oplossing waarbij het volledige kruispunt zal heringericht worden. Die studie is momenteel volop in uitvoering. Burgemeester Kris Declercq: “Elk ongeval raakt ons diep. We blijven daarom samen met AWV alles op alles zetten om het verkeer in onze stad veiliger te maken. Deze bijkomende ingrepen aan de rotonde zijn een belangrijke stap vooruit, in afwachting van een structurele herinrichting in 2027. Veilig fietsen moet in Roeselare vanzelfsprekend zijn.”