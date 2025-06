De plannen zijn er, nu dus nog de uitwerking: in de plaats van één rotonde twee kruispunten met lichten. Richtdatum: klaar in 2027. Maar dat is eigenlijk nog te lang, zegt de stad:

Burgemeester Kris Declercq: "Wat gebeurd is, is verschrikkelijk. Dit is een zwart kruispunt. We hebben al tijdelijke maatregelen kunnen nemen met Agentschap Wegen en Verkeer. Maar dit moet helemaal heringericht worden, met lichten. Dat kost geld, eindelijk is daar geld voorzien door de minister. Het moet nu rap gaan dat de ontwerpen en de uitvoering zo snel mogelijk kunnen. 2027 lijkt dichtbij maar is toch nog veraf voor de veiligheid."