Dinsdagmorgen is er opnieuw een dodelijk ongeval gebeurd op de rotonde aan het Spillebad in Roeselare. Een vrouw van 42 is er om het leven gekomen toen ze met haar elektrische fiets aangereden werd door een auto. Dag op dag drie jaar geleden stierf een jonge vrouw op de rotonde, tijdens de jaarlijkse batjes. Onlangs zijn er al kleine ingrepen gebeurd op de rotonde om die verkeersveiliger te maken. Het is de bedoeling dat de rotonde uiteindelijk verdwijnt.