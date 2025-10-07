17°C
Izegem

Rosa (105) beleeft samen met 13 ande­re rust­huis­be­wo­ners droom­reis naar Benidorm: Heel dankbaar”

Veertien bewoners van woonzorgcentrum ’t Pandje uit Izegem hebben een onvergetelijke week achter de rug. Ze trokken met hun begeleiders naar het zonnige Benidorm. Voor velen was het een hele uitdaging, maar de reis leverde vooral veel plezier, dankbaarheid en mooie herinneringen op.

Na een vlucht van ruim twee uur landden de bewoners vanmiddag opnieuw veilig in Oostende. Vermoeid, maar met een brede glimlach. Want de voorbije week bewezen ze dat leeftijd geen hindernis hoeft te zijn om te genieten van een reis.

“Ik kan het bestuur van ’t Pandje alleen maar van harte danken dat ze dit voor ons organiseren.”

Rosa Ghewy (105)

“Ik kan het bestuur van ’t Pandje alleen maar van harte danken dat ze dit voor ons organiseren”, zegt de 105-jarige Rosa Ghewy. “Met oude mensen uitgaan, dat is zoals met een bende kinderen op stap gaan.”

Terugkeer Benidorm 1

"Grote meerwaarde"

De groep genoot met volle teugen van het Spaanse leven. Ze wandelden over de promenade, voelden het zand tussen hun tenen en proefden de sfeer van Benidorm. Ook voor de begeleiders was het een bijzondere ervaring.

“We hebben de mensen een heel mooie tijd kunnen geven”, vertelt Ludovic De Witte, begeleider bij ’t Pandje. “Niet alleen voor hen, maar ook voor ons was het een grote meerwaarde. Zij hebben er even hard van genoten als wij.”

Terugkeer Benidorm 3

"Zorg gaat mee op reis"

De reis vroeg wel heel wat inspanning van het zorgteam. “Het was intens, want de zorg gaat gewoon mee op reis, dag en nacht,” legt begeleidster Nele Margot uit. “We sliepen weinig, maar de dankbaarheid van de bewoners maakt alles goed.”

De bewoners zelf dromen alvast van een volgend avontuur. “Zo ver mogelijk, als het maar zonnig is!” klinkt het enthousiast bij hun aankomst op de luchthaven van Oostende.

Jens Lemant
