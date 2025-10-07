De groep genoot met volle teugen van het Spaanse leven. Ze wandelden over de promenade, voelden het zand tussen hun tenen en proefden de sfeer van Benidorm. Ook voor de begeleiders was het een bijzondere ervaring.

“We hebben de mensen een heel mooie tijd kunnen geven”, vertelt Ludovic De Witte, begeleider bij ’t Pandje. “Niet alleen voor hen, maar ook voor ons was het een grote meerwaarde. Zij hebben er even hard van genoten als wij.”