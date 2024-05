Alexander Vantournhout begon zijn carrière in 2014 met de solo Caprices. Een jaar later hengelde hij zowel de Jong Werk prijs als de publieksprijs binnen op Theater Aan Zee in Oostende. De kunstenaar is ook actief in het buitenland en tussen 2016 en 2018 vertegenwoordigde hij de stad Roeselare als cultureel ambassadeur.