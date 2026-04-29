14°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

Roe­se­la­re zet extra in op net­heid: 250 mooi­ma­kers moe­ten stad pro­per houden

Proper Roeselare

Roeselare wil de komende maanden extra inzetten op netheid in het straatbeeld. Met meer stadsdiensten, 250 Mooimakers en sensibiliseringsacties rond zwerfvuil en sigarettenpeuken wordt het netheidsbeleid opnieuw in de kijker gezet. Ook handhaving blijft een belangrijk luik, met meer controles en GAS-boetes bij sluikstort.

Volgens de stad is netheid een gedeelde verantwoordelijkheid van stadsdiensten, vrijwilligers en inwoners. Zo zijn er vandaag zo’n 250 Mooimakers actief die vrijwillig zwerfvuil opruimen in hun buurt. Vorig jaar verzamelden zij samen 10.700 kilogram afval.

Roeselare blijft ook verder investeren in openbaar groen. Jaarlijks wordt gemiddeld 20.000 m² extra groen aangelegd. In totaal beheert de stad 172 hectare openbaar groen. Zo’n 80 medewerkers staan in voor het onderhoud van het openbaar domein, aangevuld met sociale economie en externe partners. Er wordt ook extra ingezet op een onkruid- en bomenploeg.

"Met extra ploegen en gericht materiaal investeren we bewust in de kwaliteit van ons openbaar domein."

Francis Debruyne, schepen van Openbare Werken

Schepen van openbare werken Francis Debruyne benadrukt het belang van die inspanningen: “Een propere en goed onderhouden stad vraagt dagelijkse inzet en voldoende mensen en middelen. Met extra ploegen en gericht materiaal investeren we bewust in de kwaliteit van ons openbaar domein. Zo zorgen we ervoor dat Roeselare een aangename stad blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen.”

Sigarettenpeuken blijven grote ergernis

Een hardnekkig probleem blijft het weggooien van sigarettenpeuken. Daarom lanceert de stad extra acties om rokers te sensibiliseren. Schepen Stefaan Van Coillie: “Het achteloos weggooien van een peuk getuigt van weinig respect. Met deze campagne willen we rokers sensibiliseren om het beter te doen.”

Sinds oktober werden al 5.000 gratis peukentasjes verdeeld via onder meer horecazaken. Met zo’n tasje kunnen rokers hun peuken tijdelijk bijhouden en later correct weggooien. Die actie loopt verder de komende maanden. In mei worden alle verzamelde peuken van Mooimakers apart bijgehouden en op het einde van de maand geteld op de Grote Markt.

Proper Roeselare
Proper Roeselare 2

Meer meldingen en strengere aanpak

In 2025 kwamen 6.535 meldingen over sluikstort en zwerfvuil binnen. In totaal werden vorig jaar 18.687 meldingen geregistreerd via het meldpunt 1788. Ook de handhaving werd strenger: het aantal GAS-dossiers rond sluikstort steeg van 88 in 2016 naar 842 in 2025. Wie betrapt wordt, riskeert een boete.

Sluikstort

Illustratie © Belga

Wedstrijd “Properste wijk”

Op 6 juni organiseert Roeselare ook opnieuw de wedstrijd “Properste wijk van Roeselare”. Wijken, buurten en families gaan dan samen aan de slag om hun omgeving op te ruimen.

Het draait dit jaar niet om de hoeveelheid afval, maar om verbondenheid. Deelnemers kunnen zich inschrijven via buurten.roeselare.be en foto’s insturen van hun actie.

Redactie
Mooimakers

Meest gelezen

Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Visserij

Vlaanderen ondersteunt vissers met aanzienlijk inkomensverlies: dit is het plan
2026-05-05 - 211_N_burgemeesterswesthoekMETSVO_20260505175635.mp4 - 6bF2wvZJx_2.jpg

Westhoekburgemeesters gematigd positief over het Drinkwaterplan
Bezoek Riho midow - Genk

Politiezones RIHO en MIDOW laten zich inspireren in Genk voor veiligheidsbeleid en fusieplannen
Astma1

Wereld Astma Dag: "Longaandoening verdient meer aandacht"
Guy Verhofstadt

Guy Verhofstadt staat terecht voor negeren rood verkeerslicht in Brugge: "waarschijnlijk verstrooid"
Ventilus - hoogspanning

Burgemeesters Ventilus-gemeenten: "geen start van de werken zonder garanties"
Aanmelden