Roeselare zet extra in op netheid: 250 mooimakers moeten stad proper houden
Roeselare wil de komende maanden extra inzetten op netheid in het straatbeeld. Met meer stadsdiensten, 250 Mooimakers en sensibiliseringsacties rond zwerfvuil en sigarettenpeuken wordt het netheidsbeleid opnieuw in de kijker gezet. Ook handhaving blijft een belangrijk luik, met meer controles en GAS-boetes bij sluikstort.
Volgens de stad is netheid een gedeelde verantwoordelijkheid van stadsdiensten, vrijwilligers en inwoners. Zo zijn er vandaag zo’n 250 Mooimakers actief die vrijwillig zwerfvuil opruimen in hun buurt. Vorig jaar verzamelden zij samen 10.700 kilogram afval.
Roeselare blijft ook verder investeren in openbaar groen. Jaarlijks wordt gemiddeld 20.000 m² extra groen aangelegd. In totaal beheert de stad 172 hectare openbaar groen. Zo’n 80 medewerkers staan in voor het onderhoud van het openbaar domein, aangevuld met sociale economie en externe partners. Er wordt ook extra ingezet op een onkruid- en bomenploeg.
Schepen van openbare werken Francis Debruyne benadrukt het belang van die inspanningen: “Een propere en goed onderhouden stad vraagt dagelijkse inzet en voldoende mensen en middelen. Met extra ploegen en gericht materiaal investeren we bewust in de kwaliteit van ons openbaar domein. Zo zorgen we ervoor dat Roeselare een aangename stad blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen.”
Sigarettenpeuken blijven grote ergernis
Een hardnekkig probleem blijft het weggooien van sigarettenpeuken. Daarom lanceert de stad extra acties om rokers te sensibiliseren. Schepen Stefaan Van Coillie: “Het achteloos weggooien van een peuk getuigt van weinig respect. Met deze campagne willen we rokers sensibiliseren om het beter te doen.”
Sinds oktober werden al 5.000 gratis peukentasjes verdeeld via onder meer horecazaken. Met zo’n tasje kunnen rokers hun peuken tijdelijk bijhouden en later correct weggooien. Die actie loopt verder de komende maanden. In mei worden alle verzamelde peuken van Mooimakers apart bijgehouden en op het einde van de maand geteld op de Grote Markt.
Meer meldingen en strengere aanpak
In 2025 kwamen 6.535 meldingen over sluikstort en zwerfvuil binnen. In totaal werden vorig jaar 18.687 meldingen geregistreerd via het meldpunt 1788. Ook de handhaving werd strenger: het aantal GAS-dossiers rond sluikstort steeg van 88 in 2016 naar 842 in 2025. Wie betrapt wordt, riskeert een boete.
Wedstrijd “Properste wijk”
Op 6 juni organiseert Roeselare ook opnieuw de wedstrijd “Properste wijk van Roeselare”. Wijken, buurten en families gaan dan samen aan de slag om hun omgeving op te ruimen.
Het draait dit jaar niet om de hoeveelheid afval, maar om verbondenheid. Deelnemers kunnen zich inschrijven via buurten.roeselare.be en foto’s insturen van hun actie.