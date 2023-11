Kopecky is de tweede vrouwelijke wereldkampioene die een muurschildering krijgt in de tuin van KOERS. Eerder was wielericoon Yvonne Reynders aan de beurt. Reynders zakte in het najaar van 2022 af naar Roeselare om haar portret te onthullen.

De Antwerpse pakte in totaal zeven wereldtitels, waarvan vier op de weg. Ze was de eerste Belgische die er in slaagde om goud op een WK te behalen.