Een opvallende nieuwe regel: elke woonentiteit moet een terras, koer of tuin hebben van minstens 10 vierkante meter. "We zien vandaag bijvoorbeeld woningen waarbij met het volledige perceel bebouwd, ook bij een appartement vandaag, dat er heel klein terras is waar je amper een stoel kan zetten."

"We vinden het belangrijk dat mensen buiten kunnen zitten. We zeggen van minimum 10 vierkante meter en ook twee meter breed waardoor je tafel kan zetten, een stoel kan zetten. Omdat we vinden dat het leven buiten en connectie met je omgeving belangrijk is. Dat is voor ons essentieel voor woonkwaliteit."

De nieuwe spelregels zullen vanaf 1 september gelden voor alle bouw- & verbouwprojecten in de binnenstad.