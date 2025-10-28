Roeselare heeft voortaan een volwaardige Welzijnsapp, als eerste West-Vlaamse centrumstad. De app geeft kwetsbare inwoners een veilig, laagdrempelig kanaal om met hun maatschappelijk werker te communiceren, documenten te delen en afspraken te volgen.
De toepassing werd ontwikkeld met inbreng van cliënten en hulpverleners en is geïntegreerd in de bestaande Roeselare-app. “Met deze app tonen we hoe technologie kan zorgen voor toegankelijke en efficiënte hulpverlening,” zegt schepen Bart Wenes.
Toegankelijker
Volgens schepen Matthijs Samyn is de app “meer dan technologie – het is een brug naar digitale inclusie om ons welzijnsaanbod toegankelijker te maken.” De ontwikkeling kreeg steun van de Europese Unie en POD Maatschappelijke Integratie.
Cliënten van het Welzijnshuis worden de komende maanden persoonlijk begeleid bij de installatie. Tegen juni 2026 moet iedereen met de app kunnen werken.