Volgens schepen Matthijs Samyn is de app “meer dan technologie – het is een brug naar digitale inclusie om ons welzijnsaanbod toegankelijker te maken.” De ontwikkeling kreeg steun van de Europese Unie en POD Maatschappelijke Integratie.

Cliënten van het Welzijnshuis worden de komende maanden persoonlijk begeleid bij de installatie. Tegen juni 2026 moet iedereen met de app kunnen werken.