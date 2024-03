De bezoekers krijgen de kunstwerken een voor een te zien in een rondleiding van een uur. Bekende Vlamingen als Delfine Lecompte en Wim Opbrouck vertellen op hun beurt het verhaal achter het werk. De vorige editie liep tot 17 maart, komende maandag opent de nieuwe editie. Joost Bourlon, oprichter Het Kunstuur: “We hebben iemand van de Nicolas Lemmens Studio die alle werken minutieus, centimeter per centimeter, nakijkt. Zij gaat na of ze nog altijd in perfecte staat zijn, of in dezelfde staat zijn zoals ze vertrokken zijn bij de eigenaars. En dan worden de werken opgehangen. Dat gebeurt allemaal door een firma die gespecialiseerd is in het transport en het ophangen van kunst.

De tweede tentoonstelling van Kunstuur loopt van 01/04/24 tot 03/11/24 in de Sint-Amandskerk in Roeselare.