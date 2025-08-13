De stad investeert 80 miljoen minder dan in de vorige legislatuur, maar er is wel ruimte voor kleinere projecten en vooral nieuwe parken, en extra groen in de stad. Stefaan Van Coillie, schepen van Financiën Roeselare: “We hebben nog altijd een portefeuille van 125 miljoen euro, waarmee we heel wat kunnen doen. Maar we beseffen dat de schuld daardoor gestegen is. En die moet onder controle blijven.”

