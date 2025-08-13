Het stadsbestuur van Roeselare heeft vandaag zijn beleidsprogramma voorgesteld. Er komen twintig extra politiemensen en die zullen worden ingezet om de overlast in te dijken. Roeselare voert ook een nultolerantiebeleid in voor sluikstorten.
Veiligheid is de topprioriteit in het nieuwe beleidsplan van Roeselare, en de aandacht gaat vooral naar overlast. Er komen extra politiemensen. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “Een korps van twintig mensen zal zich specifiek voor Roeselare inzetten om overlast tegen te gaan. Samen met onze straathoekwerkers gaan we voor een integrale benadering van drugsbegeleiding en -bestrijding, voor de kleine zaken die mensen storen, de snelheidsovertreders. Voor vandalisme is er een nultolerantie.”
Sluikstorten
Er is ook een nultolerantie voor sluikstorten. Kris Declercq, burgemeester Roeselare: “We hebben onze mooimakers. Maar we moeten nog een tandje bijsteken. Door het gericht inzetten van camera’s zullen we ervoor zorgen dat de overtreders bestraft worden.”
Vooral kleine projecten
De stad investeert 80 miljoen minder dan in de vorige legislatuur, maar er is wel ruimte voor kleinere projecten en vooral nieuwe parken, en extra groen in de stad. Stefaan Van Coillie, schepen van Financiën Roeselare: “We hebben nog altijd een portefeuille van 125 miljoen euro, waarmee we heel wat kunnen doen. Maar we beseffen dat de schuld daardoor gestegen is. En die moet onder controle blijven.”
Belastingen
De personenbelasting en opcentiemen worden niet verhoogd, maar de rekening moet wel kloppen. Stefaan Van Coillie, schepen van Financiën Roeselare: “We gaan bekijken of we de nachtwinkels kunnen belasten, reclamedrukwerk extra kunnen belasten, tweede verblijven kunnen belasten. We gaan de lokale Roeselarenaar niet extra belasten.”